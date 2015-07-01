«Сток Сити» намерен приобрести Агьеманга-Баду

Английский «Сток Сити» всерьез заинтересован в приобретении полузащитника итальянского «Удинезе» Эммануэля Агьеманга-Баду. В самое ближайшее время «гончары» начнут переговоры. Видеть футболиста в Англии хочет лично главный тренер «Стока» Марк Хьюз. Стоимость возможного трансфера составляет около 4-х миллионов фунтов.



В сезоне 2014/2015 Агьеманг-Баду провел за «Удинезе» 32 игры, в которых сумел однажды отличиться.



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