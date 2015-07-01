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    «Сток Сити» намерен приобрести Агьеманга-Баду

    Английский «Сток Сити» всерьез заинтересован в приобретении полузащитника итальянского «Удинезе» Эммануэля Агьеманга-Баду. В самое ближайшее время «гончары» начнут переговоры. Видеть футболиста в Англии хочет лично главный тренер «Стока» Марк Хьюз. Стоимость возможного трансфера составляет около 4-х миллионов фунтов.

    В сезоне 2014/2015 Агьеманг-Баду провел за «Удинезе» 32 игры, в которых сумел однажды отличиться.

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    Источник: Daily Star

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    01.07.2015 07:18
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    Комментарии (4)
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    sir_Alex
    1435745057
    Удачи им в этом
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    nahan
    1435751676
    Хороший хавбек, должен заиграть в АПЛ.
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    Sevastopol-www
    1436014833
    Увидим серьёзность их намерений...
    Ответить
    ologreds
    1694997689
    numo434497
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