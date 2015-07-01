Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Аргентина разгромила Парагвай в полуфинале Кубка Америки

    Во втором полуфинальном матче Кубка Америки – 2015 сборная Аргентины крупно обыграла сборную Парагвая и теперь в финале сыграет с хозяевами турнира – чилийцами.

    1 июля, Консепсьон, стадион «Мунисипал».

    Аргентина – Парагвай – 6:1 (2:1).
    Голы: 1:0 – Рохо, 15; 2:0 – Пасторе, 27; 2:1 – Барриос, 43; 3:1 – Ди Мария, 47; 4:1 – Ди Мария, 53; 5:1 – Агуэро, 80; 6:1 – Игуаин, 83.

    Аргентина: Ромеро, Рохо, Отаменди, Демикелис, Сабалета, Маскерано (Гаго, 77), Ди Мария, Билья, Пасторе (Банега, 73), Месси, Агуэро (Игуаин, 81).

    Парагвай: Вильяр, Пирис, Агилар, Да Силва, Вальдес, Ортис, Касерес, Бенитес, Гонсалес (Бобадилья, 26), Санта Крус (Барриос, 30), Вальдес (Ромеро, 56).

    Предупреждение: Рохо, 12. Билья, 13. Касерес, 13. Да Силва, 30. Ортис, 59.

    Судья: Сандро Рикки (Бразилия).

    «Соккер.Ру« вел онлайн-трансляцию этого матча.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2015 04:23
    Рекомендуем
    Комментарии (474)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    kent21vek
    1435769893
    РУСАЛКЕ никогда не догнать МЕССИ!!! Вам школоте уже давно пора смириться с этим!!!
    Ответить
    cvanza
    1435772460
    Парагвай сделал свое дело
    Ответить
    el barsa
    1435776048
    vamos argentina
    Ответить
    salaga
    1435776658
    Месси оставили не у дел.
    Ответить
    зигзаг
    1435779602
    МЕсси и тут на классе !
    Ответить
    старина
    1435779786
    Еще не заглянув на эту ветку я был уверен что Лео обгадят только потому что он не забил...И не ошибся.Доказывать что либо бесполезно.
    Ответить
    ren88888_
    1435779854
    Чилиец Иван Саморано победит )))
    Ответить
    Sevastopol-www
    1435816667
    Будет новая песня...
    Ответить
    Juventus 32
    1435846975
    Месси всё равно - лучший игрок.))))
    Ответить
    ologreds
    1694997690
    numo434489
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+