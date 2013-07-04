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    Вячеслав Семенов

    Тренер
    Имя Вячеслав
    Фамилия Семенов
    Гражданство Молдова
    Дата рождения 16 марта 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Дачия 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.07.2013 Теута 3 : 1 Дачия
    25.07.2013 Дачия 2 : 1 Черноморец
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