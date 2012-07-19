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    Рудигер Абрамчик

    Тренер
    Имя Рудигер
    Фамилия Абрамчик
    Команда Металлург
    Гражданство Германия
    Дата рождения 18 февраля 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Металлург 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.07.2012 Металлург 2 : 2 Легия
    26.07.2012 Легия 5 : 1 Металлург
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