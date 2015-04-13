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    Руслан Забранский - статистика

    Тренер
    Имя Руслан
    Фамилия Забранский
    Команда Николаев
    Гражданство Украина
    Дата рождения 10 марта 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Николаев 6 0 4 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.04.2015 Николаев 1 : 2 Гелиос
    25.04.2015 Николаев 3 : 3 ФК Сумы
    06.05.2015 Николаев 0 : 2 Нива
    11.05.2015 Нафтовик-Укрнафта 0 : 0 Николаев
    30.05.2015 Горняк-Спорт 2 : 1 Николаев
    03.06.2015 Николаев 0 : 1 Звезда К
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