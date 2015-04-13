Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Руслан Забранский

    Тренер
    Имя Руслан
    Фамилия Забранский
    Команда Николаев
    Гражданство Украина
    Дата рождения 10 марта 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Николаев 6 0 4 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.04.2015 Николаев 1 : 2 Гелиос
    25.04.2015 Николаев 3 : 3 ФК Сумы
    06.05.2015 Николаев 0 : 2 Нива
    11.05.2015 Нафтовик-Укрнафта 0 : 0 Николаев
    30.05.2015 Горняк-Спорт 2 : 1 Николаев
    03.06.2015 Николаев 0 : 1 Звезда К
    • Читайте нас: 
    11