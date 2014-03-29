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    Мирча Реднич - статистика

    Тренер
    Имя Мирча
    Фамилия Реднич
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 9 апреля 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гент 6 3 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.03.2014 Гент 0 : 1 Остенде
    05.04.2014 Льерс 1 : 0 Гент
    12.04.2014 Гент 2 : 1 Ваасланд-Беверен
    19.04.2014 Ваасланд-Беверен 2 : 4 Гент
    26.04.2014 Остенде 1 : 1 Гент
    03.05.2014 Гент 4 : 0 Льерс
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