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Румыния. Лига I
Команды
УТА Арад
Мирча Реднич
Статистика
Мирча Реднич - статистика
УТА Арад
Румыния
9 апреля 1962 (64)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Ботошани
0 : 0
10.10.2026
УТА Арад
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Румыния. Лига I 2025/2026
Румыния. Лига I 2024/2025
Румыния. Лига I 2023/2024
Бельгия. Плей-офф 2013/2014
Бельгия. Про-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Премьер-лига 2004
Команда
И
В
П
Н
УТА Арад
14
5
5
4
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Ботошани
0 : 0
10.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 10 тур
УТА Арад
1 : 0
18.09.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
4 : 2
11.09.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
5 : 1
05.09.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 7 тур
ФКСБ
1 : 3
30.08.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 6 тур
УТА Арад
0 : 0
22.08.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 5 тур
Университатя Клуж
2 : 1
17.08.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 4 тур
УТА Арад
0 : 0
07.08.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 3 тур
Волунтари
1 : 0
01.08.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 2 тур
УТА Арад
2 : 2
24.07.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 1 тур
Университатя
4 : 0
18.07.2026
УТА Арад
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