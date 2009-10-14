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    Стефан Майевски - статистика

    Тренер
    Имя Стефан
    Фамилия Майевски
    Гражданство Польша
    Дата рождения 31 января 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Польша 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.10.2009 Польша 0 : 1 Словакия
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