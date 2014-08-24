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    Кристиано Бергоди - статистика

    Тренер
    Имя Кристиано
    Фамилия Бергоди
    Гражданство Италия
    Дата рождения 14 октября 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Брешиа 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.08.2014 Брешиа 1 : 0 Латина
    04.12.2014 Сампдория 2 : 0 Брешиа
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