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Англия. Первая лига
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Хаддерсфилд Таун
Нил Уорнок
Статистика
Нил Уорнок - статистика
Хаддерсфилд Таун
Англия
1 декабря 1948 (77)
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 11 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
17.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 10 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 2
10.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
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Англия. Чемпионшип 2012/2013
Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Кубок Лиги 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Кубок лиги 2010/2011
Англия. Чемпионшип 2010/2011
Кубок Английской лиги 2009/2010
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига 2009/2010
Англия. Кубок 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Команда
И
В
П
Н
Хаддерсфилд Таун
1
0
1
0
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Престон
2 : 1
08.08.2026
Хаддерсфилд Таун
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