Статистика по турнирам

Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009