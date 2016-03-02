Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Виталий Кварцяный - статистика

    Тренер
    Имя Виталий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Кварцяный
    Команда Волынь
    Гражданство Украина
    Дата рождения 19 сентября 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Волынь 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.03.2016 Волынь 1 : 1 Заря
    • Читайте нас: 