Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 1 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур