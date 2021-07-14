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    Сергей Бойко

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Бойко
    Гражданство Россия
    Дата рождения 14 сентября 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо Вл 3 2 1 0 Муром 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.07.2021 Сахалин 0 : 2 Динамо Вл
    14.07.2021 Торпедо Вл 2 : 0 Муром
    28.07.2021 Динамо Вл 2 : 1 Чертаново
    11.08.2021 Динамо Вл 0 : 1 Кайрат
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