Статистика по турнирам

Лига наций 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Дания. Суперлига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Дания. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига наций 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Товарищеские матчи 2015 Дания. Суперлига 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Дания. Суперлига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Германия. Кубок 2012/2013 Copa del Sol 2011 Германия. Бундеслига 2011/2012 Германия. Кубок 2011/2012 Дания. Супер-Лига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Дания. Супер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Чемпионат Дании 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Кубок УЕФА 2007/2008