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Стале Солбаккен
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Стале Солбаккен - статистика
Норвегия
Норвегия
27 февраля 1968 (58)
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Команда
И
В
П
Н
Норвегия
4
1
3
0
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
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