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    Деян Джурджевич

    Тренер
    Имя Деян
    Фамилия Джурджевич
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 4 июля 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Чукарички 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2014 Чукарички 0 : 4 Грёдиг
    24.07.2014 Грёдиг 1 : 2 Чукарички
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