Статистика по турнирам
Турция. Суперлига, 38 тур
Турция. Суперлига, 37 тур
Турция. Суперлига, 36 тур
Турция. Суперлига, 35 тур
Турция. Суперлига, 34 тур
Турция. Суперлига, 33 тур
Турция. Суперлига, 32 тур
Турция. Суперлига, 31 тур
Турция. Суперлига, 30 тур
Турция. Суперлига, 29 тур
Турция. Суперлига, 28 тур
Турция. Суперлига, 27 тур
Турция. Суперлига, 25 тур
Турция. Суперлига, 24 тур
Турция. Суперлига, 23 тур
Турция. Суперлига, 22 тур
Турция. Суперлига, 21 тур
Турция. Суперлига, 20 тур
Турция. Суперлига, 19 тур
Турция. Суперлига, 18 тур
Турция. Суперлига, 17 тур
Турция. Суперлига, 16 тур
Турция. Суперлига, 15 тур
Турция. Суперлига, 14 тур
Турция. Суперлига, 13 тур
Турция. Суперлига, 12 тур
Турция. Суперлига, 11 тур
Турция. Суперлига, 10 тур