Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Риза Чалымбай - статистика

Хатайспор
Турция
2 февраля 1963 (63)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Хатайспор
32
6
19
7
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ
5 : 1
25.04.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Хатайспор
2 : 3
18.04.2025
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантеп
2 : 1
13.04.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Хатайспор
0 : 1
06.04.2025
Эюпспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Кайсериспор
5 : 0
28.03.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Хатайспор
3 : 2
16.03.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 27 тур
Трабзонспор
1 : 2
08.03.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Бодрум
1 : 0
21.02.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Хатайспор
1 : 0
16.02.2025
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Самсунспор
2 : 0
07.02.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
2 : 3
01.02.2025
Антальяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Касымпаша
5 : 4
27.01.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
17.01.2025
Галатасарай
Турция. Суперлига, 19 тур
Хатайспор
1 : 2
11.01.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Фенербахче
2 : 1
05.01.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 17 тур
Хатайспор
1 : 3
23.12.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Хатайспор
1 : 1
15.12.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 15 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
08.12.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 14 тур
Хатайспор
1 : 1
02.12.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
1 : 1
24.11.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Хатайспор
3 : 1
09.11.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Эюпспор
2 : 0
03.11.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Хатайспор
0 : 1
26.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
3 : 2
20.10.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
1 : 1
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Главные новости
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
22:11
1
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
3
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
5
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+