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    Эстебан Виго - статистика

    Тренер
    Имя Эстебан
    Фамилия Виго
    Гражданство Испания
    Дата рождения 17 января 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Эркулес 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.10.2010 Эркулес 0 : 0 Малага
    11.11.2010 Малага 3 : 2 Эркулес
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