Статистика по турнирам
Португалия. Примейра, 34 тур
Португалия. Примейра, 33 тур
Португалия. Примейра, 32 тур
Португалия. Примейра, 31 тур
Португалия. Примейра, 30 тур
Португалия. Примейра, 29 тур
Португалия. Примейра, 28 тур
Португалия. Примейра, 27 тур
Португалия. Примейра, 26 тур
Португалия. Примейра, 25 тур
Португалия. Примейра, 24 тур
Португалия. Примейра, 23 тур
Португалия. Примейра, 22 тур
Португалия. Примейра, 21 тур
Португалия. Примейра, 20 тур
Португалия. Примейра, 19 тур
Португалия. Примейра, 18 тур
Португалия. Примейра, 17 тур
Португалия. Примейра, 16 тур
Португалия. Примейра, 15 тур
Португалия. Примейра, 14 тур
Португалия. Примейра, 13 тур
Португалия. Примейра, 12 тур
Португалия. Примейра, 11 тур
Португалия. Примейра, 10 тур
Португалия. Примейра, 9 тур
Португалия. Примейра, 8 тур
Португалия. Примейра, 7 тур
Португалия. Примейра, 6 тур
Португалия. Примейра, 5 тур
Португалия. Примейра, 4 тур
Португалия. Примейра, 3 тур
Португалия. Примейра, 2 тур
Португалия. Примейра, 1 тур