Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Паулу Сержиу - статистика

Портимоненси
Португалия
19 февраля 1968 (58)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Портимоненси
34
8
18
8
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 29 тур
Портимоненси
2 : 2
14.04.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 28 тур
Шавиш
2 : 3
07.04.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 27 тур
Портимоненси
3 : 5
01.04.2024
Брага
Португалия. Примейра, 26 тур
Эшторил
1 : 0
15.03.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 25 тур
Портимоненси
0 : 3
08.03.2024
Порту
Португалия. Примейра, 24 тур
Портимоненси
0 : 0
03.03.2024
Визела
Португалия. Примейра, 23 тур
Бенфика
4 : 0
25.02.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 22 тур
Портимоненси
1 : 1
17.02.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 21 тур
Эштрела
3 : 0
09.02.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 20 тур
Портимоненси
1 : 2
03.02.2024
Арука
Португалия. Примейра, 19 тур
Боавишта
1 : 3
28.01.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 18 тур
Портимоненси
0 : 2
21.01.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 17 тур
Портимоненси
1 : 0
12.01.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 16 тур
Риу Аве
2 : 0
07.01.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 15 тур
Портимоненси
1 : 2
30.12.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 14 тур
Морейренcе
5 : 2
17.12.2023
Портимоненси
Португалия. Примейра, 13 тур
Портимоненси
1 : 1
09.12.2023
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
1 : 0
02.12.2023
Портимоненси
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
2 : 1
11.11.2023
Шавиш
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
6 : 1
04.11.2023
Портимоненси
Португалия. Примейра, 9 тур
Портимоненси
1 : 0
28.10.2023
Эшторил
Португалия. Примейра, 8 тур
Порту
1 : 0
08.10.2023
Портимоненси
Португалия. Примейра, 7 тур
Визела
2 : 3
30.09.2023
Портимоненси
Португалия. Примейра, 6 тур
Портимоненси
1 : 3
24.09.2023
Бенфика
Португалия. Примейра, 5 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
17.09.2023
Портимоненси
Португалия. Примейра, 4 тур
Портимоненси
1 : 1
02.09.2023
Эштрела
Португалия. Примейра, 3 тур
Арука
1 : 1
26.08.2023
Портимоненси
Португалия. Примейра, 2 тур
Портимоненси
1 : 4
19.08.2023
Боавишта
Португалия. Примейра, 1 тур
Жил Висенте
5 : 0
12.08.2023
Портимоненси
Главные новости
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
22:11
1
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
3
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
5
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+