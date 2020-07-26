Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ким Машаду - статистика

Витория Сетубал
Португалия
10 октября 1966 (60)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Витория Сетубал
28
6
13
9
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 29 тур
Витория Гимараеш
2 : 0
30.06.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 28 тур
Витория Сетубал
1 : 2
23.06.2020
Риу Аве
Португалия. Примейра, 27 тур
Боавишта
3 : 1
18.06.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 26 тур
Витория Сетубал
2 : 2
10.06.2020
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 25 тур
Маритиму
1 : 1
04.06.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 24 тур
Витория Сетубал
1 : 1
07.03.2020
Бенфика
Португалия. Примейра, 23 тур
Портимоненси
0 : 0
28.02.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 22 тур
Брага
3 : 1
23.02.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 21 тур
Витория Сетубал
1 : 2
14.02.2020
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 20 тур
Морейренcе
1 : 1
09.02.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 19 тур
Витория Сетубал
0 : 4
01.02.2020
Порту
Португалия. Примейра, 18 тур
Тондела
0 : 3
26.01.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 17 тур
Белененсеш
0 : 1
18.01.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 16 тур
Витория Сетубал
1 : 3
11.01.2020
Спортинг
Португалия. Примейра, 15 тур
Фамаликан
3 : 0
05.01.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 14 тур
Витория Сетубал
1 : 0
14.12.2019
Авеш
Португалия. Примейра, 13 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 3
08.12.2019
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Сетубал
1 : 1
01.12.2019
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
1 : 0
09.11.2019
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 10 тур
Витория Сетубал
1 : 0
05.11.2019
Боавишта
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 1
31.10.2019
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 8 тур
Витория Сетубал
0 : 0
26.10.2019
Маритиму
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
1 : 0
28.09.2019
Витория Сетубал
Главные новости
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
22:11
1
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
2
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
5
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+