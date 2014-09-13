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Петр Кухел
Статистика
Петр Кухел - статистика
Чехия
4 января 1965 (61)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Синот Лига 2014/2015
Чехия. Гамбринус лига 2013/2014
Чемпионат Чехии 2009/2010
Команда
И
В
П
Н
Пршибрам
7
0
5
2
Чехия. Синот Лига, 7 тур
Пршибрам
1 : 4
13.09.2014
Яблонец
Чехия. Синот Лига, 6 тур
Словацко
4 : 1
30.08.2014
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 5 тур
Пршибрам
2 : 3
23.08.2014
Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига, 4 тур
Млада Болеслав
4 : 1
16.08.2014
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 3 тур
Пршибрам
0 : 1
09.08.2014
Спарта
Чехия. Синот Лига, 2 тур
Слован
0 : 0
03.08.2014
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 1 тур
Пршибрам
2 : 2
26.07.2014
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