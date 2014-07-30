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    Альберт Картье

    Тренер
    Имя Альберт
    Фамилия Картье
    Гражданство Франция
    Дата рождения 22 ноября 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Метц 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.07.2014 Метц 1 : 1 Реймс
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