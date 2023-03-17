Сергей Яромко - статистика
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Яромко
|Команда
|Минск
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|7 апреля 1967
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Яромко
|Команда
|Минск
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|7 апреля 1967
|Дата
|Матч
|Турнир
|17.03.2023
|Минск
|2 : 0
|Славия-Мозырь
|Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
|02.04.2023
|Слуцк
|1 : 1
|Минск
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
|08.04.2023
|Минск
|2 : 2
|БАТЭ
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Минск
|28
|1
|0
|27
|Дата
|Матч
|17.03.2023
|Минск
|2 : 0
|Славия-Мозырь
|02.04.2023
|Слуцк
|1 : 1
|Минск
|08.04.2023
|Минск
|2 : 2
|БАТЭ
|14.04.2023
|Нафтан
|0 : 0
|Минск
|21.04.2023
|Минск
|0 : 0
|Неман
|28.04.2023
|Шахтер
|0 : 0
|Минск
|05.05.2023
|Минск
|0 : 0
|Гомель
|12.05.2023
|Энергетик-БГУ
|0 : 0
|Минск
|24.05.2023
|Минск
|0 : 0
|Динамо
|02.06.2023
|Динамо-Брест
|0 : 0
|Минск
|09.06.2023
|Минск
|0 : 0
|Сморгонь
|23.06.2023
|Белшина
|0 : 0
|Минск
|01.07.2023
|Минск
|0 : 0
|Торпедо-БелАЗ
|06.07.2023
|Ислочь
|0 : 0
|Минск
|04.08.2023
|Славия-Мозырь
|0 : 0
|Минск
|11.08.2023
|Минск
|0 : 0
|Слуцк
|18.08.2023
|БАТЭ
|0 : 0
|Минск
|25.08.2023
|Минск
|0 : 0
|Нафтан
|01.09.2023
|Неман
|0 : 0
|Минск
|15.09.2023
|Минск
|0 : 0
|Шахтер
|22.09.2023
|Гомель
|0 : 0
|Минск
|29.09.2023
|Минск
|0 : 0
|Энергетик-БГУ
|20.10.2023
|Динамо
|0 : 0
|Минск
|27.10.2023
|Минск
|0 : 0
|Динамо-Брест
|03.11.2023
|Сморгонь
|0 : 0
|Минск
|10.11.2023
|Минск
|0 : 0
|Белшина
|25.11.2023
|Торпедо-БелАЗ
|0 : 0
|Минск
|02.12.2023
|Минск
|0 : 0
|Ислочь