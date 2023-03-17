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    Сергей Яромко - статистика

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Яромко
    Команда Минск
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 7 апреля 1967
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    17.03.2023 Минск 2 : 0 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
    02.04.2023 Слуцк 1 : 1 Минск Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
    08.04.2023 Минск 2 : 2 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
    Статистика по турнирам
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