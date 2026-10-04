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Франко Фода
Статистика
Франко Фода - статистика
Косово
Германия
23 апреля 1966 (60)
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Команда
И
В
П
Н
Косово
4
1
1
2
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
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