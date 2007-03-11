Павел Яковенко - статистика
Тренер
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Яковенко
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|19 декабря 1964
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Яковенко
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|19 декабря 1964
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Кубань (ЛФЛ)
|18
|5
|4
|9
|Дата
|Матч
|11.03.2007
|Кубань (ЛФЛ)
|0 : 0
|Локомотив
|17.03.2007
|Химки
|1 : 0
|Кубань (ЛФЛ)
|01.04.2007
|Кубань (ЛФЛ)
|2 : 2
|Спартак-Нальчик
|07.04.2007
|Москва
|1 : 0
|Кубань (ЛФЛ)
|13.04.2007
|Кубань (ЛФЛ)
|2 : 2
|Сатурн
|21.04.2007
|Ростов
|0 : 1
|Кубань (ЛФЛ)
|29.04.2007
|Кубань (ЛФЛ)
|0 : 0
|Спартак
|05.05.2007
|Амкар-Пермь
|0 : 0
|Кубань (ЛФЛ)
|13.05.2007
|Кубань (ЛФЛ)
|1 : 1
|Зенит
|19.05.2007
|Кубань (ЛФЛ)
|1 : 1
|Луч
|26.05.2007
|Кубань (ЛФЛ)
|2 : 1
|Томь
|09.06.2007
|Крылья Советов
|2 : 3
|Кубань (ЛФЛ)
|23.06.2007
|Кубань (ЛФЛ)
|0 : 1
|Рубин
|01.07.2007
|ЦСКА
|0 : 0
|Кубань (ЛФЛ)
|14.07.2007
|Кубань (ЛФЛ)
|1 : 1
|Химки
|22.07.2007
|Спартак-Нальчик
|1 : 0
|Кубань (ЛФЛ)
|29.07.2007
|Кубань (ЛФЛ)
|4 : 1
|Москва
|12.08.2007
|Кубань (ЛФЛ)
|1 : 0
|Ростов