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    Николай Киселев - статистика

    Тренер
    Имя Николай
    Отчество Иванович
    Фамилия Киселев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 29 ноября 1946
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Орел 9 4 2 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.04.2011 Орел 0 : 2 Салют
    26.04.2011 Подолье 0 : 1 Орел
    02.05.2011 Орел 0 : 0 Металлург Л
    08.05.2011 Локомотив 3 : 3 Орел
    22.05.2011 Рязань 1 : 2 Орел
    28.05.2011 Орел 2 : 1 Сокол
    03.06.2011 Витязь 2 : 0 Орел
    11.06.2011 Орел 2 : 0 Авангард
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