Николай Киселев - статистика
Тренер
|Имя
|Николай
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Киселев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|29 ноября 1946
|Имя
|Николай
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Киселев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|29 ноября 1946
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Орел
|9
|4
|2
|3
|Дата
|Матч
|17.04.2011
|Орел
|0 : 2
|Салют
|26.04.2011
|Подолье
|0 : 1
|Орел
|02.05.2011
|Орел
|0 : 0
|Металлург Л
|08.05.2011
|Локомотив
|3 : 3
|Орел
|22.05.2011
|Рязань
|1 : 2
|Орел
|28.05.2011
|Орел
|2 : 1
|Сокол
|03.06.2011
|Витязь
|2 : 0
|Орел
|11.06.2011
|Орел
|2 : 0
|Авангард