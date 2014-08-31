Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2014/2015 Россия. ФНЛ 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009