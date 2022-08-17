Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2022/2023 Россия. ФНЛ 2019/2020 Россия. ФНЛ 2018/2019 Россия. Молодежное первенство 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009