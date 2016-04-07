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    Дмитрий Петренко - статистика

    Тренер
    Имя Дмитрий
    Отчество Александрович
    Фамилия Петренко
    Команды Байкал, Афипс
    Гражданство Россия
    Дата рождения 18 июня 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Байкал 5 1 4 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.04.2016 Волга 4 : 1 Байкал
    11.04.2016 Байкал 0 : 6 Сибирь
    17.04.2016 Балтика 3 : 1 Байкал
    25.04.2016 Байкал 2 : 1 КАМАЗ
    02.05.2016 Спартак-2 2 : 0 Байкал
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