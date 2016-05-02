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Байкал
Дмитрий Петренко
Статистика
Дмитрий Петренко - статистика
Байкал
Россия
18 июня 1966 (60)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2013/2014
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2012/2013
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2011/2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
Команда
И
В
П
Н
Байкал
5
1
4
0
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 33 тур
Байкал
2 : 1
25.04.2016
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
3 : 1
17.04.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 31 тур
Байкал
0 : 6
11.04.2016
Cибирь
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волга
4 : 1
07.04.2016
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