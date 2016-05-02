Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009