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    Францишек Смуда - статистика

    Тренер
    Имя Францишек
    Фамилия Смуда
    Гражданство Польша
    Дата рождения 22 июня 1948
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Польша 5 3 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.02.2012 Польша 0 : 0 Португалия
    22.05.2012 Польша 1 : 0 Латвия
    26.05.2012 Словакия 0 : 1 Польша
    02.06.2012 Польша 4 : 0 Андорра
    15.08.2012 Эстония 1 : 0 Польша
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