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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Брага
Карлос Висенс
Статистика
Карлос Висенс - статистика
Брага
Испания
12 февраля 1983 (43)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Лига конференций, 1 тур
Копенгаген
3 : 0
15.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Брага
1 : 3
09.10.2026
Спортинг
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
Португалия. Примейра 2026/2027
Команда
И
В
П
Н
Брага
8
5
1
2
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Лига конференций, 1 тур
Копенгаген
3 : 0
15.10.2026
Брага
Лига конференций, 4 раунд
Аустрия
0 : 0
27.08.2026
Брага
Лига конференций, 4 раунд
Брага
2 : 0
20.08.2026
Аустрия
Лига конференций, 3 раунд
Динамо Мн
0 : 0
13.08.2026
Брага
Лига конференций, 3 раунд
Брага
1 : 0
06.08.2026
Динамо Мн
Лига конференций, 2 раунд
Брага
4 : 0
30.07.2026
Железничар
Лига конференций, 2 раунд
Железничар
0 : 1
22.07.2026
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