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Норвегия. Элитсериен
Команды
Бранн
Фрейр Александерссон
Статистика
Фрейр Александерссон - статистика
Бранн
Исландия
18 ноября 1982 (43), Рейкьявик
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Лига конференций, 2 тур
Кауно Жальгирис
1 : 4
22.10.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Бранн
0 : 2
09.10.2026
Викинг
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
Норвегия. Элитсериен 2026
Команда
И
В
П
Н
Бранн
8
5
1
2
Лига конференций, 2 тур
Кауно Жальгирис
1 : 4
22.10.2026
Бранн
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Бранн
3 : 2
27.08.2026
ПАОК
Лига конференций, 4 раунд
ПАОК
1 : 1
20.08.2026
Бранн
Лига конференций, 3 раунд
Аполлон
2 : 4
11.08.2026
Бранн
Лига конференций, 3 раунд
Бранн
0 : 1
05.08.2026
Аполлон
Лига конференций, 2 раунд
Бранн
3 : 1
30.07.2026
Университатя Клуж
Лига конференций, 2 раунд
Университатя Клуж
2 : 2
23.07.2026
Бранн
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