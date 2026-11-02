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Эквадор. Серия А
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Гуаякиль Сити
Поол Гавиланес
Статистика
Поол Гавиланес - статистика
Гуаякиль Сити
Эквадор
3 августа 1981 (45), Гуаякиль
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Гуаякиль Сити
0 : 0
02.11.2026
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Эмелек
0 : 1
25.10.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Либертад Лоха
4 : 0
17.10.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Гуаякиль Сити
0 : 0
11.10.2026
Эмелек
Статистика по турнирам
Эквадор. Лига Про 2026
Команда
И
В
П
Н
Гуаякиль Сити
35
11
12
12
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Гуаякиль Сити
0 : 0
02.11.2026
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Эмелек
0 : 1
25.10.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Либертад Лоха
4 : 0
17.10.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Гуаякиль Сити
0 : 0
11.10.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Гуаякиль Сити
1 : 1
20.09.2026
Леонес
Эквадор. Лига Про, 30 тур
Гуаякиль Сити
3 : 1
13.09.2026
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 29 тур
Оренсе
4 : 3
08.09.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 28 тур
Депортиво
1 : 0
03.09.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 27 тур
Гуаякиль Сити
2 : 1
30.08.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 26 тур
Текнико Университарио
2 : 3
23.08.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 25 тур
Гуаякиль Сити
2 : 2
16.08.2026
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 24 тур
Гуаякиль Сити
0 : 0
10.08.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 23 тур
Макара
2 : 1
02.08.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 22 тур
Гуаякиль Сити
0 : 0
28.07.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 21 тур
Леонес
1 : 1
24.07.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 20 тур
Гуаякиль Сити
1 : 0
20.07.2026
Манта
Эквадор. Лига Про, 19 тур
Барселона Г
1 : 1
16.07.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Гуаякиль Сити
2 : 1
12.07.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 17 тур
Аукас
1 : 0
08.07.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 16 тур
Гуаякиль Сити
2 : 4
31.05.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 15 тур
Мушук Руна
2 : 2
23.05.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 14 тур
Гуаякиль Сити
0 : 1
19.05.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 13 тур
Гуаякиль Сити
0 : 1
10.05.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 12 тур
ЛДУ
1 : 0
03.05.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 11 тур
Гуаякиль Сити
1 : 0
26.04.2026
Текнико Университарио
Эквадор. Лига Про, 10 тур
Либертад Лоха
0 : 1
22.04.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Эмелек
1 : 3
18.04.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Гуаякиль Сити
2 : 1
12.04.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Универсидад Католика
4 : 1
05.04.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Гуаякиль Сити
0 : 0
24.03.2026
Леонес
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Манта
0 : 1
19.03.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Гуаякиль Сити
0 : 0
16.03.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Дельфин
1 : 0
07.03.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Гуаякиль Сити
1 : 1
01.03.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 0
23.02.2026
Гуаякиль Сити
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