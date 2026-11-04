Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Парагвай. Примера
Команды
Спортиво Сан-Лоренцо
Серхио Ортеман
Статистика
Серхио Ортеман - статистика
Спортиво Сан-Лоренцо
Уругвай
29 сентября 1978 (48), Монтевидео
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Парагвай. Примера, 18 тур
Насьональ
0 : 2
04.11.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
2 : 1
01.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 16 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 3
26.10.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 15 тур
Спортиво Лукеньо
3 : 2
19.10.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 14 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
0 : 0
10.10.2026
Спортиво Триниденс
Статистика по турнирам
Парагвай. Примера 2026
Команда
И
В
П
Н
Спортиво Сан-Лоренцо
37
5
22
10
Парагвай. Примера, 18 тур
Насьональ
0 : 2
04.11.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
2 : 1
01.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 16 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 3
26.10.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 15 тур
Спортиво Лукеньо
3 : 2
19.10.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 14 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
0 : 0
10.10.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 13 тур
Гуарани
1 : 1
03.10.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 12 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
0 : 0
28.09.2026
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 11 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
0 : 2
20.09.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 10 тур
Спортиво Амелиано
1 : 0
11.09.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 9 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 2
06.09.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 8 тур
Рубио Нью
3 : 1
01.09.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 7 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
0 : 3
29.08.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 6 тур
Либертад
1 : 0
25.08.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 5 тур
Серро Портеньо
1 : 0
16.08.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 4 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
0 : 2
09.08.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 3 тур
Спортиво Триниденс
3 : 0
03.08.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 2 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
0 : 1
30.07.2026
Гуарани
Парагвай. Примера, 1 тур
Депортиво Реколета
1 : 1
25.07.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 22 тур
2 де Майо
0 : 1
23.05.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
0 : 0
17.05.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 0
10.05.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 19 тур
Либертад
5 : 0
02.05.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 18 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
0 : 1
27.04.2026
Рубио Нью
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Триниденс
2 : 1
17.04.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 16 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 0
11.04.2026
Гуарани
Парагвай. Примера, 15 тур
Депортиво Реколета
4 : 2
05.04.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 14 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 2
01.04.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 13 тур
Серро Портеньо
2 : 0
29.03.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 12 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
0 : 0
23.03.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 11 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 1
18.03.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 10 тур
Спортиво Лукеньо
1 : 1
14.03.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 9 тур
Олимпия
1 : 1
09.03.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 8 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
0 : 7
03.03.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 7 тур
Рубио Нью
2 : 0
27.02.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 6 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 1
20.02.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 5 тур
Гуарани
3 : 1
14.02.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 4 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
0 : 3
07.02.2026
Депортиво Реколета
Главные новости
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:40
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
7
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
3
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
7
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+