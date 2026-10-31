Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Фареры. Премьер-лига
Команды
ЭБ/Стреймур
Сигфридур Клементсен
Статистика
Сигфридур Клементсен - статистика
ЭБ/Стреймур
Фареры
27 января 1973 (53)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 2
31.10.2026
Скала
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Викингур
0 : 0
25.10.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 1
18.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Вестур
0 : 0
10.10.2026
ЭБ/Стреймур
Статистика по турнирам
Фареры. Премьер-лига 2026
Команда
И
В
П
Н
ЭБ/Стреймур
27
7
13
7
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 2
31.10.2026
Скала
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Викингур
0 : 0
25.10.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 1
18.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Вестур
0 : 0
10.10.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б68 Тофтир
2 : 3
19.09.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 22 тур
ЭБ/Стреймур
2 : 1
13.09.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 21 тур
КИ Клаксвик
3 : 0
31.08.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 20 тур
ЭБ/Стреймур
2 : 0
23.08.2026
Аргир
Фареры. Премьер-лига, 19 тур
Рунавик
4 : 2
16.08.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 18 тур
Вестур
3 : 2
07.08.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 17 тур
ЭБ/Стреймур
1 : 2
02.08.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 16 тур
Аргир
1 : 2
04.07.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 15 тур
ЭБ/Стреймур
2 : 2
28.06.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 14 тур
ЭБ/Стреймур
1 : 1
20.06.2026
Скала
Фареры. Премьер-лига, 13 тур
ЭБ/Стреймур
2 : 0
14.06.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 12 тур
КИ Клаксвик
2 : 1
30.05.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 11 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 1
25.05.2026
Рунавик
Фареры. Премьер-лига, 10 тур
ХБ Торсхавн
3 : 4
18.05.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 9 тур
ЭБ/Стреймур
1 : 1
10.05.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 8 тур
Б68 Тофтир
1 : 1
03.05.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 7 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 2
26.04.2026
Вестур
Фареры. Премьер-лига, 6 тур
Рунавик
1 : 0
20.04.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 5 тур
ЭБ/Стреймур
1 : 2
12.04.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 4 тур
Скала
1 : 2
06.04.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 3 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 0
20.03.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 2 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 3
15.03.2026
Аргир
Фареры. Премьер-лига, 1 тур
Б36 Торсхавн
2 : 1
08.03.2026
ЭБ/Стреймур
Главные новости
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:40
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
7
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
3
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
6
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+