Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тармо Рюйтли - статистика

    Тренер
    Имя Тармо
    Фамилия Рюйтли
    Гражданство Эстония
    Дата рождения 11 августа 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Эстония 5 2 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.02.2013 Шотландия 1 : 0 Эстония
    03.06.2013 Эстония 0 : 2 Белоруссия
    07.06.2013 Эстония 1 : 0 Тринидад и Тобаго
    14.08.2013 Эстония 1 : 1 Латвия
    15.11.2013 Эстония 2 : 1 Азербайджан
    • Читайте нас: 