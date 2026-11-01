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Норвегия. Элитсериен
Команды
Старт
Азар Карадаш
Статистика
Азар Карадаш - статистика
Старт
Норвегия
9 августа 1981 (45)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Старт
2 : 4
11.10.2026
ХамКам
Статистика по турнирам
Норвегия. Элитсериен 2026
Команда
И
В
П
Н
Старт
25
5
16
4
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Старт
2 : 4
11.10.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сандефьорд
3 : 0
20.09.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Старт
2 : 0
13.09.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Олесунн
2 : 0
04.09.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Старт
4 : 1
30.08.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Старт
0 : 1
08.08.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Старт
0 : 3
01.08.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Кристиансунд
1 : 2
25.07.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Старт
0 : 3
18.07.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Бранн
2 : 1
12.07.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Фредрикстад
2 : 1
29.05.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Старт
2 : 0
25.05.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Старт
1 : 4
20.05.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Викинг
6 : 3
16.05.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Старт
1 : 1
03.05.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Буде-Глимт
5 : 0
30.04.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
ХамКам
2 : 1
26.04.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Старт
1 : 1
19.04.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Лиллестрем
3 : 1
11.04.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Сарпсборг 08
1 : 1
06.04.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Старт
1 : 1
21.03.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
КФУМ-Камератене
2 : 0
15.03.2026
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