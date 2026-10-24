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Исландия. Лучший дивизион
Команды
Тор Акурейри
Сигурдур Хейдар Хескулдссон
Статистика
Сигурдур Хейдар Хескулдссон - статистика
Тор Акурейри
Исландия
15 мая 1985 (41)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Хафнарфьордур
1 : 2
24.10.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Тор Акурейри
3 : 1
17.10.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Тор Акурейри
0 : 0
10.10.2026
ИБВ
Статистика по турнирам
Исландия. Лучший дивизион 2026
Команда
И
В
П
Н
Тор Акурейри
27
8
15
4
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Хафнарфьордур
1 : 2
24.10.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Тор Акурейри
3 : 1
17.10.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Тор Акурейри
0 : 0
10.10.2026
ИБВ
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акурейри
3 : 0
19.09.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Валюр
4 : 1
13.09.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 22 тур
Тор Акурейри
1 : 0
06.09.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 21 тур
ИБВ
0 : 1
29.08.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 20 тур
Стьярнан
4 : 2
23.08.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 19 тур
Тор Акурейри
0 : 2
15.08.2026
Кефлавик
Исландия. Лучший дивизион, 18 тур
Акранес
2 : 0
09.08.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 17 тур
Тор Акурейри
1 : 0
04.08.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 16 тур
Акурейри
0 : 0
27.07.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 15 тур
Тор Акурейри
2 : 1
18.07.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 14 тур
Фрам
6 : 1
12.07.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 13 тур
Тор Акурейри
3 : 3
02.07.2026
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 12 тур
Тор Акурейри
2 : 4
28.06.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 11 тур
Хафнарфьордур
1 : 1
21.06.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 10 тур
Тор Акурейри
1 : 4
14.06.2026
ИБВ
Исландия. Лучший дивизион, 9 тур
Тор Акурейри
1 : 3
31.05.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 8 тур
Кефлавик
1 : 0
22.05.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 7 тур
Тор Акурейри
1 : 2
17.05.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 6 тур
Викингур
6 : 0
08.05.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Тор Акурейри
0 : 1
02.05.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
4 : 0
27.04.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Тор Акурейри
1 : 0
23.04.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
5 : 2
17.04.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Валюр
1 : 2
12.04.2026
Тор Акурейри
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