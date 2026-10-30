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Россия. МФЛ
Команды
Ростов (мол)
Максим Бурченко
Статистика
Максим Бурченко - статистика
Ростов (мол)
Россия
21 января 1983 (43), Старый Оскол
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2026
Команда
И
В
П
Н
Ростов (мол)
28
9
14
5
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 24 тур
Ростов (мол)
1 : 2
18.09.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 23 тур
Локомотив (мол)
1 : 0
11.09.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 22 тур
Ростов (мол)
0 : 0
04.09.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 21 тур
Динамо Мх (мол)
2 : 1
28.08.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 20 тур
Ростов (мол)
4 : 0
21.08.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 19 тур
Урал (мол)
0 : 1
14.08.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 18 тур
Ростов (мол)
2 : 1
07.08.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 17 тур
Краснодар (мол)
2 : 1
31.07.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 16 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
3 : 2
24.07.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 15 тур
Ростов (мол)
2 : 2
17.07.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Родина (мол)
5 : 1
10.07.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 13 тур
ЦСКА (мол)
2 : 3
03.07.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 12 тур
Ростов (мол)
2 : 1
26.06.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 11 тур
Ростов (мол)
1 : 0
22.05.2026
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Ростов (мол)
1 : 1
15.05.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Алмаз-Антей
2 : 1
07.05.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Ростов (мол)
2 : 1
01.05.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Спартак М (мол)
3 : 0
24.04.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Ростов (мол)
3 : 1
17.04.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 5 тур
Рубин (мол)
0 : 1
10.04.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 4 тур
Ростов (мол)
0 : 0
03.04.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 3 тур
Зенит (мол)
6 : 4
20.03.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 2 тур
Ростов (мол)
3 : 5
13.03.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 1 тур
Ростов (мол)
0 : 2
06.03.2026
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