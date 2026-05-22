Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хави Росада - статистика

Испания
3 июля 1982 (44), Овьедо
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
АЕК
10
4
2
4
Красава ЕНИ
12
5
5
2
Кипр. Первый Дивизион, 36 тур
Арис
3 : 4
22.05.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 35 тур
АЕК
2 : 2
16.05.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 34 тур
Омония
1 : 1
10.05.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
АЕК
1 : 0
06.05.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
АПОЭЛ
1 : 0
03.05.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
АЕК
2 : 0
25.04.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Пафос
1 : 1
18.04.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
АЕК
0 : 2
14.04.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 28 тур
Аполлон
1 : 1
05.04.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
АЕК
1 : 0
22.03.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 26 тур
Красава ЕНИ
4 : 0
16.03.2026
Эносис Неон Паралимни
Кипр. Первый Дивизион, 25 тур
Пафос
7 : 0
07.03.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
Акритас Хлоракас
1 : 3
01.03.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 23 тур
Красава ЕНИ
1 : 1
20.02.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 22 тур
Анортосис
1 : 1
13.02.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 21 тур
Красава ЕНИ
3 : 0
09.02.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 20 тур
Омония
1 : 0
01.02.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 19 тур
Красава ЕНИ
1 : 0
24.01.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 18 тур
АЕК
2 : 1
18.01.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 17 тур
Красава ЕНИ
1 : 0
12.01.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 16 тур
Омония Арадипу
1 : 0
02.01.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 15 тур
Красава ЕНИ
0 : 1
21.12.2025
Аполлон
Главные новости
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
6
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
3
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
5
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
3
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+