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Узбекистан. Суперлига
Команды
Коканд 1912
Андрей Шипилов
Статистика
Андрей Шипилов - статистика
Коканд 1912
Узбекистан
23 марта 1971 (55), Ташкент
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Коканд 1912
0 : 0
30.10.2026
Кызылкум
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
ОКМК
2 : 1
25.10.2026
Коканд 1912
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
Коканд 1912
2 : 4
16.10.2026
Нефтчи
Узбекистан. Суперлига, 23 тур
Коканд 1912
3 : 0
09.10.2026
Машал
Статистика по турнирам
Узбекистан. Суперлига 2026
Команда
И
В
П
Н
Коканд 1912
26
5
12
9
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Коканд 1912
0 : 0
30.10.2026
Кызылкум
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
ОКМК
2 : 1
25.10.2026
Коканд 1912
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
Коканд 1912
2 : 4
16.10.2026
Нефтчи
Узбекистан. Суперлига, 23 тур
Коканд 1912
3 : 0
09.10.2026
Машал
Узбекистан. Суперлига, 22 тур
Сурхан
1 : 0
20.09.2026
Коканд 1912
Узбекистан. Суперлига, 21 тур
Андижан
2 : 1
10.09.2026
Коканд 1912
Узбекистан. Суперлига, 20 тур
Коканд 1912
1 : 1
05.09.2026
Динамо Сам
Узбекистан. Суперлига, 19 тур
Коканд 1912
1 : 1
24.08.2026
Бухара
Узбекистан. Суперлига, 18 тур
Бунедкор
0 : 1
20.08.2026
Коканд 1912
Узбекистан. Суперлига, 17 тур
Коканд 1912
2 : 1
15.08.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 16 тур
Насаф
0 : 0
08.08.2026
Коканд 1912
Узбекистан. Суперлига, 15 тур
Коканд 1912
0 : 1
03.08.2026
Сурхан
Узбекистан. Суперлига, 14 тур
Динамо Сам
3 : 2
29.07.2026
Коканд 1912
Узбекистан. Суперлига, 13 тур
Коканд 1912
1 : 4
22.07.2026
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 12 тур
Машал
1 : 0
17.07.2026
Коканд 1912
Узбекистан. Суперлига, 11 тур
Коканд 1912
1 : 0
03.05.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 10 тур
Нефтчи
4 : 0
29.04.2026
Коканд 1912
Узбекистан. Суперлига, 9 тур
Кызылкум
2 : 1
24.04.2026
Коканд 1912
Узбекистан. Суперлига, 8 тур
Коканд 1912
0 : 0
19.04.2026
Андижан
Узбекистан. Суперлига, 7 тур
Хорезм
2 : 2
14.04.2026
Коканд 1912
Узбекистан. Суперлига, 6 тур
Коканд 1912
1 : 1
08.04.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 5 тур
Согдиана
2 : 2
02.04.2026
Коканд 1912
Узбекистан. Суперлига, 4 тур
Коканд 1912
2 : 1
18.03.2026
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 3 тур
Локомотив Ташкент
0 : 0
11.03.2026
Коканд 1912
Узбекистан. Суперлига, 2 тур
Коканд 1912
1 : 2
04.03.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 1 тур
Бухара
1 : 0
27.02.2026
Коканд 1912
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