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ЮАР. Премьершип
Команды
Сивелеле
Лехлохоноло Сеема
Статистика
Лехлохоноло Сеема - статистика
Сивелеле
Лесото
9 июня 1980 (46)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
ЮАР. Премьершип 2025/2026
Команда
И
В
П
Н
Сивелеле
30
8
9
13
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Сехухуне
2 : 2
23.05.2026
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Сивелеле
1 : 0
16.05.2026
Магеси
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Мамелоди Сандаунс
7 : 4
09.05.2026
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 27 тур
Сивелеле
2 : 2
05.05.2026
Дурбан Сити
ЮАР. Премьершип, 17 тур
Сивелеле
2 : 0
29.04.2026
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 26 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 0
24.04.2026
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 25 тур
Марумо Галлантс
0 : 0
18.04.2026
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 24 тур
Сивелеле
1 : 1
11.04.2026
АмаЗулу
ЮАР. Премьершип, 23 тур
Чиппа Юнайтед
1 : 0
07.04.2026
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 22 тур
Сивелеле
1 : 0
22.03.2026
Орбит Колледж
ЮАР. Премьершип, 21 тур
Орландо Пайретс
1 : 1
14.03.2026
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 20 тур
Сивелеле
0 : 0
03.03.2026
Стелленбос
ЮАР. Премьершип, 19 тур
Сивелеле
1 : 0
28.02.2026
ТС Гэлакси
ЮАР. Премьершип, 18 тур
Полокване Сити
0 : 0
14.02.2026
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 16 тур
Ричардс-Бэй
1 : 1
23.01.2026
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 15 тур
Сивелеле
1 : 1
03.12.2025
Мамелоди Сандаунс
ЮАР. Премьершип, 14 тур
Сивелеле
0 : 0
29.11.2025
Чиппа Юнайтед
ЮАР. Премьершип, 13 тур
АмаЗулу
2 : 0
22.11.2025
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 12 тур
Стелленбос
0 : 2
05.11.2025
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 11 тур
Сивелеле
1 : 0
31.10.2025
Сехухуне
ЮАР. Премьершип, 10 тур
Кайзер Чифс
0 : 0
22.10.2025
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 9 тур
Сивелеле
1 : 0
28.09.2025
Марумо Галлантс
ЮАР. Премьершип, 8 тур
Сивелеле
0 : 1
23.09.2025
Орландо Пайретс
ЮАР. Премьершип, 7 тур
Магеси
2 : 0
20.09.2025
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 6 тур
Дурбан Сити
2 : 0
16.09.2025
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 5 тур
Сивелеле
0 : 0
29.08.2025
Ричардс-Бэй
ЮАР. Премьершип, 4 тур
ТС Гэлакси
2 : 0
26.08.2025
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 3 тур
Сивелеле
0 : 1
19.08.2025
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 2 тур
Орбит Колледж
1 : 0
12.08.2025
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 1 тур
Сивелеле
3 : 1
09.08.2025
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