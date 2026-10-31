Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Скотт Линдси - статистика

Кроули Таун
Англия
4 мая 1972 (54), Уолсолл
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Солфорд Сити
2 : 1
17.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 10 тур
Кроули Таун
2 : 2
10.10.2026
Честерфилд
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Кроули Таун
12
2
7
3
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Солфорд Сити
2 : 1
17.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 10 тур
Кроули Таун
2 : 2
10.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 7 тур
Гримсби Таун
2 : 0
19.09.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 3
12.09.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 5 тур
Аккрингтон Стэнли
3 : 2
05.09.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 4 тур
Нортгемптон Таун
1 : 1
01.09.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 3 тур
Кроули Таун
0 : 2
29.08.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 2 тур
Рочдейл
1 : 2
22.08.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 1 тур
Кроули Таун
0 : 1
15.08.2026
Крю Александра
Главные новости
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
1
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
2
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
5
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
1
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
5
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+