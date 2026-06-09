Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кирилл Нестеренко - статистика

Александрия
Украина
1 марта 1992 (34), Макеевка
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Александрия
25
2
15
8
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Полесье
2 : 1
08.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Александрия
0 : 3
02.05.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Эпицентр
1 : 1
27.04.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Александрия
0 : 3
20.04.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Карпаты
2 : 0
11.04.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Полтава
3 : 3
03.04.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Александрия
0 : 5
19.03.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 20 тур
ЛНЗ
2 : 0
14.03.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Александрия
0 : 1
06.03.2026
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Харьков
1 : 0
28.02.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Александрия
1 : 1
12.12.2025
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Кривбасс
3 : 0
07.12.2025
Александрия
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Александрия
0 : 1
30.11.2025
Рух
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Заря
2 : 2
24.11.2025
Александрия
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Александрия
0 : 3
09.11.2025
Полесье
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Колос
1 : 1
01.11.2025
Александрия
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Александрия
0 : 1
24.10.2025
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Верес
1 : 1
19.10.2025
Александрия
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Александрия
0 : 2
04.10.2025
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Александрия
1 : 0
27.09.2025
Полтава
Главные новости
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
1
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
1
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
5
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
1
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
5
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+