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Вьетнам. Лига V
Команды
Нин Бин
Жерар Альбадалехо
Статистика
Жерар Альбадалехо - статистика
Нин Бин
Испания
30 августа 1983 (43), Барселона
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Вьетнам. Лига V 2025/2026
Команда
И
В
П
Н
Нин Бин
26
15
5
6
Вьетнам. Лига V, 26 тур
Нин Бин
3 : 0
07.06.2026
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 25 тур
Тханьхоа
0 : 2
31.05.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 24 тур
Нин Бин
1 : 1
23.05.2026
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 23 тур
Сонглам Нгеан
1 : 2
16.05.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 22 тур
Нин Бин
2 : 1
09.05.2026
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 21 тур
Вьеттел
1 : 1
03.05.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 20 тур
Нин Бин
2 : 3
24.04.2026
Ханой
Вьетнам. Лига V, 19 тур
Нин Бин
3 : 0
18.04.2026
ПВФ-КАНД
Вьетнам. Лига V, 18 тур
Биньзыонг
1 : 2
12.04.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 17 тур
Хоангань
1 : 2
05.04.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 16 тур
Нин Бин
1 : 2
14.03.2026
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 15 тур
Нин Бин
1 : 1
07.03.2026
Дананг
Вьетнам. Лига V, 14 тур
Намдинь
3 : 2
01.03.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 13 тур
Нин Бин
1 : 2
07.02.2026
Хоангань
Вьетнам. Лига V, 12 тур
Конг Ан Ханой
3 : 2
01.02.2026
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 11 тур
Хошимин Сити
3 : 4
09.11.2025
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 10 тур
Нин Бин
1 : 0
05.11.2025
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 9 тур
Нин Бин
1 : 1
01.11.2025
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 8 тур
ПВФ-КАНД
1 : 3
25.10.2025
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Ханой
1 : 2
18.10.2025
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 6 тур
Нин Бин
1 : 1
02.10.2025
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 5 тур
Хайфон
2 : 2
28.09.2025
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 4 тур
Нин Бин
2 : 0
22.09.2025
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 3 тур
Дананг
1 : 3
27.08.2025
Нин Бин
Вьетнам. Лига V, 2 тур
Нин Бин
4 : 0
23.08.2025
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 1 тур
Хонглинь Хатинь
1 : 3
17.08.2025
Нин Бин
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