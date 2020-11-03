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Лига 1 2025/2026
Команды
Лилль
Давиде Анчелотти
Статистика
Давиде Анчелотти - статистика
Лилль
Италия
22 июля 1989 (37), Парма
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Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
3 : 0
13.10.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Кубок Либертадорес 2026
Лига чемпионов 2026/2027
Франция. Лига 1 2026/2027
Бразилия. Серия А 2025
Кубок Либертадорес 2025
Команда
И
В
П
Н
Ботафого
8
3
5
0
Бразилия. Серия А, 9 тур
Ботафого
3 : 2
02.04.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 1
30.03.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 8 тур
Брагантино
1 : 2
21.03.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 7 тур
Палмейрас
2 : 1
19.03.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 6 тур
Ботафого
0 : 3
15.03.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
1 : 0
13.02.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
5 : 3
05.02.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 1 тур
Ботафого
4 : 0
30.01.2026
Крузейро
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