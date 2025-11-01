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Тим Клэнси - статистика

Корк Сити
Ирландия
8 июня 1984 (42)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Корк Сити
24
2
15
7
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Корк Сити
0 : 1
01.11.2025
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Слайго Роверс
1 : 1
25.10.2025
Корк Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Дроэда Юнайтед
1 : 0
17.10.2025
Корк Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Корк Сити
1 : 2
13.10.2025
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 1
26.09.2025
Корк Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Сент-Патрикс
4 : 0
22.09.2025
Корк Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 31 тур
Корк Сити
1 : 1
19.09.2025
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 29 тур
Корк Сити
2 : 0
29.08.2025
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 28 тур
Богемианс
3 : 0
22.08.2025
Корк Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 27 тур
Дерри Сити
0 : 0
08.08.2025
Корк Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 26 тур
Корк Сити
1 : 0
01.08.2025
Голуэй Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 25 тур
Корк Сити
2 : 3
25.07.2025
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 24 тур
Уотерфорд
2 : 0
11.07.2025
Корк Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 23 тур
Шелбурн
3 : 1
04.07.2025
Корк Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 22 тур
Корк Сити
0 : 0
27.06.2025
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 21 тур
Корк Сити
1 : 1
23.06.2025
Дроэда Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 20 тур
Шэмрок Роверс
4 : 1
20.06.2025
Корк Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 19 тур
Корк Сити
0 : 2
13.06.2025
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 18 тур
Корк Сити
1 : 1
30.05.2025
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 17 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 1
23.05.2025
Корк Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 16 тур
Сент-Патрикс
3 : 2
16.05.2025
Корк Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 15 тур
Корк Сити
1 : 2
09.05.2025
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 14 тур
Дроэда Юнайтед
3 : 2
05.05.2025
Корк Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 13 тур
Корк Сити
1 : 1
02.05.2025
Шэмрок Роверс
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