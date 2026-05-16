Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Артем Булойчик - статистика

Беларусь
16 июня 1992 (34), Бобруйск
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Шинник
34
11
8
15
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Челябинск
2 : 2
16.05.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Шинник
1 : 1
11.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Урал
0 : 1
04.05.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Шинник
3 : 0
26.04.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Факел
2 : 2
22.04.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Шинник
2 : 0
18.04.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Волга
0 : 1
12.04.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Шинник
0 : 0
04.04.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Нефтехимик
0 : 0
28.03.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
Спартак К
1 : 1
22.03.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Шинник
1 : 1
15.03.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Шинник
1 : 0
09.03.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Родина
2 : 1
02.03.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Черноморец
2 : 1
28.11.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Шинник
0 : 0
23.11.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Шинник
4 : 1
16.11.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Ротор
3 : 0
09.11.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Шинник
1 : 0
01.11.2025
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Шинник
2 : 2
25.10.2025
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
0 : 0
20.10.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Шинник
0 : 1
11.10.2025
Факел
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
05.10.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Шинник
2 : 0
28.09.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
КАМАЗ
0 : 0
20.09.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Сокол
0 : 0
14.09.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Шинник
2 : 0
07.09.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Енисей
0 : 0
03.09.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Шинник
1 : 0
30.08.2025
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Шинник
1 : 1
23.08.2025
Родина
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Чайка
1 : 2
16.08.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Шинник
0 : 2
10.08.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Уфа
1 : 0
02.08.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Арсенал
1 : 1
25.07.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Шинник
0 : 1
19.07.2025
Урал
Главные новости
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
1
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
4
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
4
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
19
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+