Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Андреас Хаген - статистика

Фредрикстад
Норвегия
16 февраля 1986 (40), Осло
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Викинг
3 : 2
17.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Фредрикстад
1 : 1
11.10.2026
Тромсе
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Фредрикстад
25
8
12
5
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Викинг
3 : 2
17.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Фредрикстад
1 : 1
11.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Волеренга
1 : 1
20.09.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Фредрикстад
1 : 1
13.09.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Фредрикстад
1 : 2
04.09.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Лиллестрем
1 : 4
30.08.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Фредрикстад
1 : 0
16.08.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Старт
0 : 1
08.08.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Фредрикстад
1 : 0
01.08.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Русенборг
4 : 0
27.07.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Буде-Глимт
1 : 0
17.07.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Фредрикстад
0 : 2
11.07.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Фредрикстад
2 : 1
29.05.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сандефьорд
1 : 1
25.05.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Фредрикстад
2 : 1
16.05.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
09.05.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Бранн
3 : 1
02.05.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Фредрикстад
1 : 2
25.04.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Кристиансунд
2 : 0
19.04.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Фредрикстад
1 : 1
12.04.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Олесунн
2 : 3
07.04.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Фредрикстад
3 : 1
22.03.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
4 : 0
15.03.2026
Фредрикстад
Главные новости
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
1
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
3
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
4
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
18
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+