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Германия. Третья Лига
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Вальдхоф Мангейм
Бернхард Трарес
Статистика
Бернхард Трарес - статистика
Вальдхоф Мангейм
Германия
18 августа 1965 (61)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 10 тур
Вюрцбургер Кикерс
2 : 0
17.10.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 8 тур
Сонненхоф Гросаспах
1 : 5
10.10.2026
Вальдхоф Мангейм
Статистика по турнирам
Германия. Третья Лига 2026/2027
Германия. Третья Лига 2025/2026
Германия. Третья Лига 2024/2025
Команда
И
В
П
Н
Вальдхоф Мангейм
12
5
6
1
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 10 тур
Вюрцбургер Кикерс
2 : 0
17.10.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 8 тур
Сонненхоф Гросаспах
1 : 5
10.10.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 7 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 0
20.09.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 6 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 2
16.09.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 5 тур
Веен
0 : 1
13.09.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 4 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 1
05.09.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 3 тур
Хавелсе
3 : 2
30.08.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 2 тур
Ганза
3 : 3
16.08.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 1 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.08.2026
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